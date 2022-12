Suprema Corte mantém outra regra de fronteira da era Trump – CMIO

A decisão marca o mais recente revés para o presidente Joe Biden, que pretende reverter as políticas de imigração de seu antecessor.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que o governo federal não pode encerrar uma política que permite a expulsão de certos imigrantes por motivos de saúde pública, inicialmente imposta em meio à pandemia de Covid-19 pelo ex-presidente Donald Trump.

Em uma decisão na terça-feira, o mais alto tribunal do país decidiu que o governo Joe Biden deve manter o controverso programa ‘Título 42’, dizendo que um processo relacionado movido por autoridades republicanas em 19 estados deve ser resolvido primeiro.

Embora a política da era Trump estivesse definida para expirar em 21 de dezembro, após uma decisão do tribunal inferior que considerou as expulsões do Título 42 ilegais, o processo apoiado pelo Partido Republicano insistiu que acabar com a regra arriscava um nacional “catástrofe” e imigração desimpedida para os Estados Unidos, instando a Suprema Corte a adiar sua decisão.

A ordem do tribunal não foi assinada, mas acrescentou que as juízas Elena Kagan e Sonia Sotomayor teriam negado o pedido das autoridades republicanas para manter as disposições do Título 42. Os juízes Ketanji Brown Jackson e Neil Gorsuch também discordaram da decisão, argumentando que “a emergência em que aqueles [Title 42] ordens foram estabelecidas há muito tempo caducou,” referindo-se à pandemia de coronavírus.

Com base na legislação aprovada durante a Segunda Guerra Mundial, as expulsões do Título 42 foram introduzidas pelo presidente Trump em março de 2020, nos primeiros meses da crise global de saúde. Desde então, o governo federal invocou a regra de enviar até 2,5 milhões de migrantes de volta ao México ou a seus países de origem, impedindo-os de tentar solicitar asilo.

O presidente Biden agiu para reverter as regras de fronteira mais restritivas de Trump desde que assumiu o cargo, mas enfrentou forte oposição republicana. Além dos poderes do Título 42, o governo até agora não conseguiu acabar com a política de ‘Permanecer no México’ da era Trump, que permite que as agências de fronteira enviem migrantes que entram na fronteira sul dos EUA de volta ao México enquanto aguardam sua imigração ou asilo. processo.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, respondeu mais tarde à decisão de terça-feira, dizendo que Biden seguiria a ordem judicial e continua “preparações para administrar a fronteira de maneira segura, ordenada e humana quando o Título 42 eventualmente for levantado e continuará expandindo os caminhos legais para a imigração.”

“O Título 42 é uma medida de saúde pública, não uma medida de imposição da imigração, e não deve ser prorrogado indefinidamente,” ela adicionou.