Merkel liderou a Alemanha entre novembro de 2005 e dezembro de 2021. No período, a Ucrânia passou por diversos distúrbios políticos, incluindo os conflitos internos com as repúblicas populares de Lugansk e Donetsk (RPL e RPD). A chanceler participou das negociações de cessar-fogo entre Kiev e as duas epúblicas do Donbass, que resultaram nos chamados Acordos de Minsk. Recentemente, porém, ela afirmou que esses acordos serviram apenas para “dar tempo à Ucrânia” para se reforçar.