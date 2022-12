Kiev começa a receber fornecimento estável de eletricidade, diz empresa de energia ucraniana

“Kiev está recebendo quantidades estáveis ​​de eletricidade. Claro, com limitações, mas estável. Esta é a primeira boa notícia. Esses volumes estão sendo distribuídos uniformemente por meio de esquemas temporários de reconexão da rede. Esta é a segunda boa notícia”, disse Kovalenko, nas redes sociais.

“Neste momento, é difícil prever como o equipamento irá funcionar com baixas temperaturas e aumento de consumo”, disse Kovalenko, acrescentando que “felizmente, haverá temperaturas acima de zero no Ano Novo”.