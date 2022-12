Nos Estados Unidos começou a construir uma cidade de tendas, preparando-se para receber milhares de migrantes

A Suprema Corte dos Estados Unidos manteve na terça-feira uma regra que permitia às autoridades do país expulsar migrantes que cruzaram a fronteira com o México sem a possibilidade de conceder-lhes asilo. Tal disposição foi introduzida pelo ex-presidente Donald Trump – permitia a deportação de migrantes e a recusa de requerentes de asilo devido a problemas de saúde pública em meio a uma pandemia. Agora, o tribunal ouvirá os argumentos dos estados antes do final de junho sobre a possibilidade de as autoridades locais interferirem nessa política, após o que tomará sua decisão.