Médicos israelenses atacam aliados de Netanyahu – CMIO

Os parceiros de coalizão do novo PM querem permitir que hospitais religiosos recusem pacientes gays

Médicos israelenses e funcionários do hospital postaram mensagens desafiadoras depois que os parceiros da coalizão sionista linha-dura do novo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disseram que querem permitir que os provedores de saúde religiosos recusem pacientes LGBT.

O parlamento de Israel votará no novo governo de Nethanyahu na quinta-feira, depois que o ex-primeiro-ministro formou uma aliança com os partidos ultraortodoxos Poder Judaico e Sionismo Religioso, bem como várias facções conservadoras menores, para garantir um sexto mandato.

No entanto, os novos companheiros de cama de Netanyahu já estão causando polêmica para o líder que retorna. O parlamentar do sionismo religioso Orit Struck declarou na semana passada que as leis de Israel deveriam expressar “seu código moral”, e que os médicos deveriam ter o direito de não atender pessoas da comunidade LGBT, desde que outro médico estivesse disponível para atendê-las.













Os partidos Sionismo Religioso e Judaísmo Unido da Torá insistiram que seus acordos de coalizão com o partido Likud de Netanyahu incluam uma cláusula permitindo que empresários privados recusem clientes com base em crenças religiosas – como no caso de destaque do padeiro cristão Jack Phillips nos EUA. .

Netanyahu repreendeu seus aliados de direita no domingo e enfatizou repetidamente que seu governo não permitirá a discriminação contra pessoas LGBT. “No país que vou liderar, não haverá situação em que uma pessoa, seja ela LGBT, árabe ou ultraortodoxa ou qualquer outra pessoa, entre em um hotel e não seja atendida, entre em um médico e não seja atendida, ” ele disse em um declaração de vídeo.

No entanto, a polêmica não morreu. O Sheba Medical Center divulgou um vídeo no Instagram na segunda-feira, com profissionais de saúde de todo o país dizendo “tratamos a todos.” Declarações semelhantes foram feitas por médicos e funcionários do Rambam Medical Center em Haifa e do Hospital Barzilai em Ashkelon, informou a Associated Press.

Além do furor LGBT, o Judaísmo Unido da Torá também exigiu que eventos públicos segregados por gênero fossem permitidos, enquanto pedia ao governo que revisse a Lei do Retorno: uma política que permite a qualquer judeu – além de seus filhos e netos – imigrar para Israel. .

Se Netanyahu se recusar, seus aliados podem ameaçar retirar seu apoio à legislação que rejeitaria as acusações de corrupção contra o novo primeiro-ministro.