TikTok banido para legisladores dos EUA – mídia – CMIO

Democratas e republicanos da Câmara teriam que excluir o aplicativo de “alto risco” de seus telefones oficiais

Os administradores da Câmara dos Representantes dos EUA enviaram um e-mail na terça-feira supostamente instruindo todos os legisladores e funcionários a desinstalar o TikTok de qualquer telefone oficial, chamando o aplicativo de risco à segurança. O TikTok foi banido dos dispositivos do governo dos EUA como parte do projeto de lei de gastos de US$ 1,7 trilhão adotado na semana passada.

“O Office of Cybersecurity considerou o aplicativo móvel TikTok um alto risco para os usuários devido a uma série de riscos de segurança”, disse o o email do Comitê de Administração da Casa obtido por repórteres.

Segundo o e-mail, os funcionários precisam retirar o aplicativo de qualquer aparelho expedido pela Câmara e estão proibidos de reinstalá-lo. A mudança ocorre depois que o 117º Congresso concluiu seus negócios e se desfez. O 118º Congresso está programado para ser empossado na próxima terça-feira.

Uma das últimas coisas que os legisladores dos EUA fizeram em 2022 foi aprovar o projeto de lei de gastos coletivos, que incluía a proibição de instalar o TikTok em qualquer dispositivo do governo.













Vários legisladores queriam ir ainda mais longe e proibir completamente o aplicativo nos EUA. O senador Marco Rubio e o congressista Mike Gallagher – republicanos da Flórida e Wisconsin, respectivamente – apresentaram um projeto de lei chamado ANTI-SOCIAL CCP Act, pintando o TikTok como uma forma de o governo chinês espionar os americanos. Um porta-voz da empresa descreveu como “uma proibição politicamente motivada que não fará nada para promover a segurança nacional dos EUA.”

Uma semana depois que Rubio e Gallagher propuseram a proibição, a empresa controladora do TikTok, ByteDance, admitiu que quatro funcionários usaram o aplicativo para espionar dois americanos, jornalistas do Financial Times e do BuzzFeed News. Um executivo baseado nos EUA e um executivo chinês perderam seus empregos como resultado.

O CEO da TikTok, Shou Zi Chew, disse que estava “desapontado” nos funcionários e que a empresa leva segurança de dados “incrivelmente sério.”

“A confiança do público, que investimos enormes esforços para construir, será significativamente prejudicada pela má conduta de alguns indivíduos”, disse. O CEO da ByteDance, Liang Rubo, disse em um e-mail interno.

TikTok é a versão internacional do Douyin, uma plataforma de mídia social chinesa que permite aos usuários enviar vídeos curtos. Os dois têm a mesma interface de usuário, mas não têm acesso ao conteúdo um do outro. ByteDance diz que o TikTok tem mais de 1,5 bilhão de contas, pelo menos um bilhão das quais são usuários ativos mensais.