Google criticado por resultado de pesquisa ‘anti-semita grotesco’ – CMIO

O Google foi condenado por um cão de guarda anti-semitismo dos EUA por levar os usuários a uma entrada de dicionário que descreve “Judeu” como um verbo que significa “barganhar com alguém de maneira avarenta ou mesquinha.”

Os usuários que pesquisaram a palavra na terça-feira viram a entrada ofensiva do dicionário, com a entrada mais tradicional da palavra – um substantivo que descreve “um membro do povo e da comunidade cultural cuja religião tradicional é o judaísmo e que traça suas origens através do povo hebreu de Israel até Abraão” – mostrado mais abaixo.

Uma nota acima da definição destacou o fato de que foi considerado “ofensiva.”

StopAntisemitism.org, um grupo de vigilância americano que regularmente acusa editores, políticos e sites de promover o racismo antijudaico, disse ao Google que a exibição de tal “grotesco tropo anti-semita” é “inaceitável.”

“Eu não podia acreditar, então eu mesmo pesquisei no Google,” tuitou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Elad Strohmayer.

O Google ainda não havia abordado a controvérsia na noite de terça-feira. No entanto, a própria gigante da tecnologia provavelmente não foi responsável pela definição. O site do Google explica que “não cria, escreve ou modifica definições,” que são extraídos de “especialistas terceirizados que compilam dicionários.”

“Nossos parceiros rotulam esses termos como vulgares, depreciativos ou ofensivos para fornecer o contexto adequado sobre eles”, o site continuou. “Só exibimos uma definição ofensiva por padrão quando é o significado principal do termo.”

A definição ofensiva não aparecia desde a noite desta terça-feira, substituída pela tradicional entrada.