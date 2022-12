'Desumano e anticristão': Obrador critica transferência de migrantes do Texas para Washington

“Pode ser que esse homem até vá ao templo, ou leia a Bíblia, mas na realidade ele é muito desumano e muito anticristão, porque isso não se faz”, lamentou o presidente nesta terça-feira (27).

Segundo Obrador, os caminhões foram enviados a Washington por “interesses políticos”, para os quais ele pediu uma solução fundamental para impedir a migração centro-americana e, portanto, o tráfico de pessoas.

“Temos insistido muito para que sejam abordadas as causas que originam a migração, o que não se dá por escolha, mas por necessidade”, disse o chefe de Estado mexicano. Ele acrescentou ainda que “não tem havido muita vontade neste sentido por parte dos governos, é preciso mais trabalho para dar opções às pessoas para que não sejam forçadas a migrar”.

Obrador anunciou que, durante a Cúpula de Líderes da América do Norte, que deve acontecer na Cidade do México, de 9 a 11 de janeiro, vai insistir em um plano abrangente de imigração ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

“Nossa proposta é um plano para o desenvolvimento de toda a América Latina e Caribe, algo que não se fazia desde a época do presidente Kennedy, da Aliança para o Progresso, que destinou cerca de US$ 10 bilhões [cerca de R$ 52,9 bilhões] para apoiar os povos da América Latina e Caribe”, disse o líder do México.

López Obrador comentou que o governo Biden está em um “bom momento” para enfrentar o tema, como evidenciado pelos vistos temporários de trabalho concedidos aos imigrantes venezuelanos, que supostamente reduziram o fluxo migratório do país sul-americano.

Panorama internacional México decide não romper relações diplomáticas com o Peru apesar da expulsão de seu embaixador

No entanto, ele denunciou que grupos conservadores e anti-imigrantes, como o do prefeito texano, Gregg Abbott, se envolveram em práticas desumanas. E sublinhou que, devido “à sua fobia dos migrantes e aos seus interesses políticos”, ousam usar a dor e a necessidade do povo.

O governador do Texas tem enviado nos últimos dias ônibus da entidade que governa para a casa da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, em Washington, como forma de protesto contra as políticas de imigração do atual governo federal.

Segundo a imprensa local, nas noites de 24 e 25 de dezembro, vários ônibus chegaram às proximidades da casa de Harris. Enquanto os passageiros ficaram sem roupas adequadas para o frio, em uma época em que o inverno no Hemisfério Norte tem causado graves efeitos em diversas partes dos Estados Unidos. Entre os imigrantes, foram identificadas crianças, mulheres e homens, alguns do Equador, na América do Sul.

O Texas transferiu milhares de migrantes para Washington, Nova York e Chicago, no que foi visto como um movimento político em meio a um debate nacional sobre o grande número de chegadas de imigrantes na fronteira sul dos Estados Unidos.





