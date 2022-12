Conselho de Segurança da ONU pede que talibãs permitam que mulheres estudem em universidades

ONU, 27 de dezembro – RIA Novosti. O Conselho de Segurança da ONU está preocupado com o fato de o Talibã (o movimento Talibã * estar sob sanções da ONU por atividades terroristas) ter suspendido a educação de estudantes do sexo feminino em universidades no Afeganistão e pede que essa política seja abandonada, disse o Conselho de Segurança em um comunicado à imprensa.

Anteriormente, a mídia afegã informou que o Ministério do Ensino Superior do governo talibã ordenou a suspensão da educação de estudantes do sexo feminino em universidades públicas e privadas no Afeganistão. O Ministro do Ensino Superior do Afeganistão disse que a educação de meninas em universidades seculares viola as leis do Islã e é contrária às tradições islâmicas.

“O Conselho de Segurança está profundamente alarmado com os relatos de que o Talibã parou temporariamente de admitir mulheres e meninas nas universidades, reiterou sua profunda preocupação com o fechamento de escolas após a sexta série e pediu a participação total e igualitária de mulheres e meninas. na vida do Afeganistão”, disse em um comunicado.

O Conselho de Segurança da ONU pediu aos talibãs* que reabrissem as escolas e abandonassem rapidamente essas políticas e práticas, que são a personificação de uma crescente erosão do respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais.

Além disso, o Conselho de Segurança está profundamente preocupado com os relatos de que o Talibã* proibiu o trabalho de funcionárias de ONGs e organizações internacionais, “o que terá implicações significativas e imediatas para as operações humanitárias no país”.

* A organização está sob sanções da ONU por atividades terroristas