Primeiro caso de ameba comedora de cérebros mortal relatado pela Coréia do Sul – CMIO

O parasita matou um homem que voltou recentemente da Tailândia, dizem as autoridades de saúde

O primeiro caso de Naegleria fowleri, muitas vezes referido como uma “ameba comedora de cérebro”, foi registrado na Coreia do Sul, informou a Agência de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KDCA) na segunda-feira.

O organismo unicelular causou a morte de um homem coreano de 50 anos na semana passada, disse a agência.

A vítima voltou para a Coreia do Sul em 10 de dezembro, depois de passar quatro meses na Tailândia. Ele foi hospitalizado no dia seguinte, mas não resistiu, segundo as autoridades.

Os médicos realizaram testes que confirmaram que o gene descoberto no organismo do homem era 99,6% semelhante ao encontrado em pacientes com meningoencefalite amebiana primária (PAM) em outros países.

PAM é uma infecção grave causada por Naegleria fowleri, uma ameba que reside no solo e na água doce em todo o mundo e se alimenta de bactérias. Ele entra no corpo humano por inalação pelo nariz e depois segue para o cérebro.













Os sintomas da infecção incluem dor de cabeça, febre, náusea ou vômito, torcicolo, convulsões e estado mental alterado e, à medida que a PAM progride, muitas vezes leva ao coma e à morte. A taxa de letalidade da doença é extremamente alta e não há cura específica para ela. Também é difícil de diagnosticar, pois é uma condição rara.

Nos EUA, houve 154 infecções confirmadas com a ameba comedora de cérebro entre 1962 e 2021. Apenas quatro pacientes sobreviveram, colocando a taxa de mortalidade da PAM em 97%, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. A Organização Mundial da Saúde estima que haja cerca de 1.000 a 2.000 casos de Naegleria fowleri globalmente a cada ano.

A bactéria não pode ser transmitida de humano para humano, mas as autoridades sul-coreanas ainda aconselharam o público a evitar nadar em áreas onde a doença foi relatada.