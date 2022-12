Coreia do Sul ‘carece’ de prontidão militar – presidente – CMIO

Na segunda-feira, drones norte-coreanos invadiram o espaço aéreo sul-coreano, violando-o por horas, afirmou Seul.

A postura de prontidão e o treinamento dos militares sul-coreanos foram “muito carente,” como evidenciado por uma recente incursão de drones norte-coreanos, o presidente Yoon Suk-yeol avaliou durante uma reunião de gabinete.

Seul precisa aumentar suas capacidades após o incidente de segunda-feira, disse o líder sul-coreano a ministros na terça-feira, de acordo com a Yonhap. Ele alegou que seu país havia percebido “o perigo de uma política da Coreia do Norte que dependia das boas intenções e acordos militares da Coreia do Norte.”

Na segunda-feira, os militares relataram pelo menos cinco drones norte-coreanos detectados em várias partes da Coreia do Sul, inclusive perto da Ilha Gyodong e entre as cidades de Gimpo e Paju. Um avião leve militar foi perdido durante a resposta. A incursão durou até sete horas, segundo a mídia local.

O presidente Yoon prometeu acelerar o estabelecimento de uma unidade de drones, destinada a conduzir operações de reconhecimento contra o Norte. será levado adiante “tanto quanto possível,” ele prometeu.

“Fortaleceremos nossas capacidades de vigilância e reconhecimento introduzindo drones furtivos avançados” Yoon disse.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Detalhes do incidente do drone norte-coreano revelados – mídia

Na semana passada, Seul anunciou que realizaria cerca de 20 exercícios militares em conjunto com os EUA nos primeiros seis meses de 2023. Os países se concentrarão em “elaboração de cenários de treinamento realistas à luz do avanço das ameaças nucleares e de mísseis norte-coreanos”, afirmou o Ministério da Defesa.

No início de dezembro, Pyongyang anunciou o teste de equipamentos para um satélite espião durante o lançamento de mísseis balísticos. Ele divulgou fotos granuladas de partes da Coreia do Sul, presumivelmente tiradas durante o experimento, e afirmou que em breve estará pronto para colocar um satélite totalmente operacional em órbita.