“Dizemos com total responsabilidade que a Rússia cumprirá rigorosamente todas as suas obrigações com seus parceiros em projetos atuais e futuros [sobre vendas de armas]”, disse Zakharova em um briefing.

A representante do MRE observou que os Estados Unidos estão aumentando a pressão sobre as lideranças militares e políticas dos países que usam equipamentos fabricados na Rússia para enviá-los à Ucrânia .

Ela admitiu que houve raros casos de atrasos nas entregas devido a ameaças de sanções ocidentais que as empresas de transporte enfrentam por cooperar com a Rússia.

No início do ano, o ex-vice-primeiro-ministro russo e atual chefe da empresa espacial estatal Roscosmos Yuri Borisov disse que a Rússia representava cerca de 20% do mercado mundial de armas, com um portfólio total de pedidos de cerca de US$ 50 bilhões (R$ 263 bilhões).