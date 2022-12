Caso aberto no Uzbequistão após morte de 18 crianças por xarope SARS

TASHKENT, 27 de dezembro – RIA Novosti. O Serviço de Segurança do Estado (SSS) do Uzbequistão abriu um processo criminal após a morte de 18 crianças por uma droga indiana contra a SARS, representantes do importador do medicamento foram detidos, informou o serviço de imprensa do SSS na terça-feira.

Anteriormente, o Ministério da Saúde do Uzbequistão confirmou a morte de 18 crianças após tomar o medicamento da SARS “Doc-1 Max” da indiana Marion Biotech, os materiais do exame médico foram transferidos para as agências de aplicação da lei. Durante os estudos de laboratório, uma substância tóxica, etilenoglicol, foi encontrada na preparação.

“Após a morte de 18 crianças, que ocorreu como resultado do uso do medicamento Doc-1 Max, um processo criminal foi iniciado contra funcionários da Quramax Medical (importador do medicamento) e do Centro Científico de Padronização de Medicamentos LLC sob a cláusula ” a” da parte 4 do artigo 186-3 do Código Penal da República do Uzbequistão (Violação do procedimento para a venda a varejo de medicamentos prescritos contendo substâncias potentes)”, disse o Serviço de Segurança do Estado em comunicado à mídia. As sanções deste artigo prevêem prisão por um período de dez a 15 anos.

De acordo com o serviço de inteligência, funcionários da Quramax Medical e funcionários do centro foram detidos e colocados no centro de detenção do Serviço de Segurança do Estado.

O etilenoglicol e o dietilenoglicol são usados ​​em produtos farmacêuticos em doses microscópicas. Os principais usos do etileno glicol e do dietileno glicol são na produção de explosivos, anticongelantes para motores de automóveis, limpadores de vidro e alguns tipos de plásticos.

Em outubro, o governo gambiano anunciou a morte de 70 crianças por insuficiência renal aguda. As autoridades do país atribuíram essas mortes às crianças que tomavam xaropes indianos para tosse contendo compostos tóxicos. Mais tarde, a Indonésia também citou a presença de etilenoglicol e dietilenoglicol em certos medicamentos como uma possível causa de morte para 141 crianças, a maioria das quais com menos de cinco anos de idade.