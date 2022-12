Proibição do patriarca ortodoxo ‘desgraça’ para o Ocidente – presidente sérvio – CMIO

O próprio Patriarca Porfirije igualou o incidente a uma tentativa de impedir o Papa “de entrar no Vaticano”

A decisão do governo de etnia albanesa de Kosovo de impedir que o patriarca ortodoxo sérvio entre na província separatista é tão vergonhosa quanto a falta de resposta dos apoiadores ocidentais de Pristina, disse o presidente Aleksandar Vucic na terça-feira.

“Isso é uma grande vergonha, não para nós, mas para eles”, Vucic disse em um discurso televisionado. “Mas é importante para nós ver como os tomadores de decisão, principalmente no Ocidente, realmente se sentem sobre nosso povo e nosso país.”

O Patriarca Porfirije da Igreja Ortodoxa Sérvia foi rejeitado quando tentou visitar a sede patriarcal em Pec na segunda-feira. Vucic observou que os governos ocidentais reagiram falando sobre a importância da “liberdade de movimento”, concentrando-se nas barricadas levantadas pelos protestantes sérvios no norte da província separatista.

“Por que há tanta insistência histérica em remover as barricadas? Porque eles precisam remover os sérvios do norte de Kosovo, tanto os albaneses em Pristina quanto alguns da comunidade internacional”, disse. disse o presidente sérvio. “Os albaneses não usam essas estradas, apenas os sérvios do norte, que apoiam as barricadas como forma de defender sua existência.”

Os mesmos poderes que “atropelou a integridade territorial da Sérvia” em 1999, durante a guerra da OTAN, são “tentando fazer o mesmo hoje” em violação de todas as leis e tratados internacionais, “porque eles consideram a integridade territorial de Kosovo mais importante do que a vida dos sérvios”, acrescentou Vucic.













A OTAN bombardeou a Sérvia em 1999 e entregou o controle de Kosovo a separatistas de etnia albanesa, que declararam independência em 2008 e exigem o reconhecimento de Belgrado desde então. A Sérvia recusou, apesar da pressão dos EUA e da UE.

Moradores de vários municípios de maioria sérvia no norte de Kosovo colocaram bloqueios de estradas no início deste mês, protestando contra a prisão de um policial de etnia sérvia e a forte presença de policiais de etnia albanesa em suas comunidades.

O embaixador russo na Sérvia, Alexander Botsan-Kharchenko, condenou as ações de Pristina em relação ao patriarca ortodoxo, chamando-as de “absolutamente irracional” e “uma proibição da Ortodoxia”. Ele também disse que a polícia de etnia albanesa exigiu que o patriarca fizesse “declarações anti-sérvias”.

O Patriarca Porfirije descreveu o incidente de segunda-feira como “se alguém sem motivo, com uma explicação risível, tentou impedir o Papa de Roma de entrar no Vaticano.” Ele, no entanto, apelou para a moderação e uma solução pacífica para as tensões em curso.

“Os sérvios vivem em Kosovo e Metohija há 15 séculos, cinco deles ao lado dos albaneses. Se houver boa vontade, podemos encontrar uma maneira de viver juntos”, disse ele na terça-feira.