'Altamente deplorável': Japão solicita que EUA imponham disciplina nas suas Forças Armadas

Yoshimasa Hayashi, ministro das Relações Exteriores do Japão, lamentou na terça-feira (27) a falta de disciplina entre os militares dos Estados Unidos, após um incidente na cidade de Iwakuni, no sul do Japão.

Ele se referiu em uma coletiva de imprensa ao caso de um fuzileiro naval dos EUA, que em 3 de dezembro roubou um carro esportivo de uma concessionária local, colidiu com outro carro em um cruzamento no mesmo dia e fugiu sem prestar primeiros socorros ou ligar para as autoridades, relatou o jornal americano Stars and Stripes.

“É altamente deplorável. O governo japonês solicitou ao lado americano para reforçar a disciplina e mostrar uma atitude séria em relação às vítimas”, disse Hayashi.

Segundo um acordo bilateral, os Estados Unidos não são obrigados a entregar à Justiça local pessoal militar que tenha cometido um crime no Japão.

Os militares americanos têm sido esporadicamente acusados ao longo das décadas de mau comportamento em relação à população local do Japão, incluindo por estupros e homicídios, especialmente no arquipélago meridional de Okinawa, onde ela tem sofrido problemas de ruído devido à grande concentração das Forças Armadas norte-americanas no território.





