Ministério das Relações Exteriores da Bulgária convocou embaixador russo para falar sobre o jornalista Hristo Grozev

“Informamos que, devido ao fato de o Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa ter colocado o jornalista investigativo búlgaro Khristo Grozev na lista federal de procurados, a embaixadora russa em Sofia Eleonora Mitrofanova foi convocada para uma reunião no Ministério de Relações Exteriores no primeiro dia útil após as férias”, diz o comunicado.