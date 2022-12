Todas as empresas de mídia social censuram para o governo dos EUA – Musk – CMIO

Plataformas removem conteúdo sob “direção explícita” de agências federais dos EUA, afirmou o CEO do Twitter

Todas as plataformas de mídia social trabalham com o governo dos EUA para censurar conteúdo, afirmou o CEO do Twitter, Elon Musk, na terça-feira. Documentos divulgados por Musk após a compra do Twitter mostraram que a plataforma conspirou com o FBI, CIA, Pentágono e outras agências governamentais para suprimir informações sobre eleições, Ucrânia e Covid-19.

“*Cada* empresa de mídia social está envolvida em censura pesada, com envolvimento significativo e, às vezes, direção explícita do governo”, Musk twittou, acrescentando que “O Google frequentemente faz os links desaparecerem, por exemplo.”

A maioria das pessoas não aprecia o significado do argumento de Matt: *Toda* empresa de mídia social está envolvida em censura pesada, com envolvimento significativo e, às vezes, direção explícita do governo. O Google frequentemente faz com que os links desapareçam, por exemplo . —Elon Musk (@elonmusk) 27 de dezembro de 2022

Musk se referia às comunicações internas do Twitter publicadas pelo jornalista Matt Taibbi com sua aprovação, que sugeriam que os altos executivos da plataforma mantinham reuniões regulares com membros do FBI e da CIA, durante as quais as agências lhes forneciam listas de “centenas de contas problemáticas” para suspender no período pré-eleitoral de 2020.

Além do Twitter, o governo esteve em contato “com praticamente todas as grandes empresas de tecnologia”, Taibi reivindicado. “Isso incluía Facebook, Microsoft, Verizon, Reddit e até Pinterest.” agentes da CIA “quase sempre” participou de reuniões dessas empresas com a Força-Tarefa de Influência Estrangeira do FBI, afirmou Taibbi, explicando que embora esta força-tarefa tenha sido convocada para combater a suposta interferência eleitoral de estados estrangeiros, ela fez “montanhas de pedidos de moderação doméstica.”













Uma ação movida no início deste ano pelos procuradores-gerais do Missouri e da Louisiana alega que funcionários de nada menos que 12 agências governamentais se reuniram semanalmente com representantes do Twitter, Facebook e outras grandes empresas de tecnologia em 2020 para decidir quais narrativas e usuários censurar, com tópicos que vão desde suposta interferência eleitoral até Covid-19.

Um autodescrito “absolutista da liberdade de expressão”, Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões em outubro. Desde então, ele divulgou lotes de documentos que esclarecem as políticas de censura anteriormente opacas da plataforma. Publicado por vários jornalistas independentes, os despejos de documentos mostraram como o Twitter suprimiu informações prejudiciais à campanha eleitoral de Joe Biden, conspirou com o FBI para remover o conteúdo que a agência queria ocultar, ajudou as campanhas de influência online dos militares dos EUA e censurou “Narrativas anti-Ucrânia” em nome de várias agências de inteligência dos EUA.

O FBI disse na semana passada que a correspondência entre seus agentes e a equipe do Twitter “mostrar nada mais do que exemplos de nossa tradição [of] compromissos duradouros e contínuos do governo federal e do setor privado”.

A Casa Branca se recusou a responder às alegações de que o FBI direcionou o Twitter para censurar informações prejudiciais à campanha de Joe Biden em 2020.