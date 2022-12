Exercícios militares com o uso de lançadores de granadas são realizados no sul da Moldávia

CHISINAU, 27 de dezembro – RIA Novosti. O Ministério da Defesa da Moldávia anunciou na terça-feira que exercícios militares com o uso de lançadores de granadas estão sendo realizados no sul da república.

“Conscritos e contratados da brigada de infantaria motorizada Dacia iniciaram em 27 de dezembro um exercício militar prático, durante o qual dispararão de lançadores de granadas. As manobras são realizadas no campo de treinamento em Cahul (uma cidade no sul da Moldávia – ed.) e terminará em 28 de dezembro”, observa o serviço de imprensa de terça-feira do departamento de defesa.

O Ministério da Defesa esclareceu que os exercícios decorrem de acordo com o plano de formação do Exército Nacional para 2022. O Ministério da Defesa apelou aos residentes locais para que se abstenham de filmar e publicar equipamento militar na Internet, que passará nestes dias para o campo de treino e de volta para as unidades.

“Residentes de assentamentos adjacentes ao campo de Cahul, por meio de órgãos do governo local, foram informados sobre a realização de exercícios com tiro real. Nesse sentido, os cidadãos foram instados a se abster de postar imagens de equipamentos militares no espaço online para não gerar desinformação”, disseram eles. no departamento.

No ranking global do Global Firepower Index 2022, o exército da Moldávia ocupa o 105º lugar entre 140 países. De acordo com as estimativas dos compiladores da classificação, o exército nacional da Moldávia possui 10 tanques, 381 veículos blindados, nove instalações de artilharia autopropulsadas, 69 instalações não autopropulsadas e 25 lançadores de foguetes.

Anteriormente, o ministro da Defesa da Moldávia, Anatoly Nosatii, disse que 6,5 mil militares servem nas fileiras do exército nacional.

As autoridades da república declaram a necessidade de compra de armas para fortalecer a capacidade de defesa e fortalecer as fronteiras no contexto de uma crise regional. Em entrevista a canais de TV, o secretário de Estado do Ministério da Defesa, Valery Mizha, disse que o exército moldavo receberá veículos blindados modernos, equipamentos de comunicação e drones no âmbito do programa da UE por 40 milhões de euros, o que dobraria o orçamento de defesa do país.

De acordo com a constituição da Moldávia, a república tem um status neutro, mas desde 1994 o país coopera com a OTAN como parte de um plano de parceria individual. O centro de informações da aliança opera na capital da Moldávia. Em dezembro de 2017, um escritório de ligação da OTAN foi aberto em Chisinau.