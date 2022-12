Musk critica ex-presidente russo – CMIO

Dmitry Medvedev fez uma série de previsões “malucas”, incluindo uma sobre o bilionário se tornar comandante-em-chefe

Elon Musk reagiu a um tópico do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, no qual ele postulou que em 2023 os EUA poderiam se separar após uma guerra civil e o CEO do Twitter poderia se tornar presidente de um dos remanescentes, chamando-o de “épico.” Mais tarde, Musk esclareceu que encontrou as previsões “absurdo.”

Medvedev agora atua como vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa e recebeu uma nova posição sênior em compras militares esta semana. Na segunda-feira, ele postou dez desenvolvimentos em potencial para 2023, com um aviso de que deveriam ser “selvagem.”

As previsões variavam de petróleo sendo negociado a US$ 150 o barril, o Reino Unido revertendo o Brexit e perdendo a Irlanda do Norte, a um conflito armado entre a França e o ‘Quarto Reich’. Este último, segundo Medvedev, incluiria a Alemanha e “seus satélites, ou seja, a Polônia, os estados bálticos, a República Tcheca, a Eslováquia, a República de Kiev e outros párias.”

Para os EUA, Medvedev previu uma nova guerra civil, com a independência da Califórnia e do Texas.

“Elon Musk vencerá as eleições presidenciais em vários estados que, após o fim da nova Guerra Civil, terão sido entregues ao Partido Republicano”. ele disse.

Musk chamou a série de postagens de “tópico épico”. Horas depois, após uma reação negativa por supostamente trair os interesses dos EUA e de seus próprios negócios, ele esclareceu sua posição.

“Essas são definitivamente as previsões mais absurdas que já ouvi, ao mesmo tempo em que mostram uma surpreendente falta de consciência do progresso da inteligência artificial e da energia sustentável”, disse. ele tuitou.

Musk e Medvedev brigaram no Twitter no passado. Em outubro, o bilionário americano responsabilizou o oficial russo pela campanha militar de Moscou na Ucrânia. Isso aconteceu logo depois que ele elogiou Medvedev por trollar Liz Truss por causa de seu mandato de curta duração como primeira-ministra do Reino Unido.