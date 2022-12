Ucrânia espera que equipamentos críticos dos EUA consertem rede elétrica nacional, diz Estado-Maior

Os parceiros da Ucrânia, incluindo os EUA, estão “ fazendo todo o possível para reduzir os danos ” à infraestrutura do país.

“O governo trabalhou em parceria com laboratórios nacionais, indústria, serviços públicos e o governo ucraniano para encontrar equipamentos americanos disponíveis que pudessem ser levados à Ucrânia para apoio de emergência”, disse o estado-maior.

“Continuaremos a procurar equipamentos que possam ser fornecidos pelos EUA, além dos esforços contínuos para encontrar e adquirir no exterior equipamentos compatíveis com o sistema ucraniano”, acrescentou o Estado-Maior.

As instalações de energia em toda a Ucrânia foram alvo da Rússia a partir de 10 de outubro em retaliação aos ataques ucranianos à infraestrutura russa e ao bombardeio da ponte da Crimeia, que Moscou acredita ter sido realizado por serviços especiais ucranianos. Os ataques foram lançados contra o poder, a indústria de defesa, o comando militar e as instalações de comunicação em toda a Ucrânia.

Após outra série de ataques no dia 15 de novembro, o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, disse que cerca de 50% da infraestrutura de energia da Ucrânia havia sido danificada. As autoridades instaram as pessoas a reduzir o uso de eletricidade e recorreram a apagões contínuos.