A corrupção dos EUA condenou o Afeganistão – ex-presidente – CMIO

Embora reconhecendo sua própria culpa, Hamid Karzai argumentou que Washington era pior

Hamid Karzai, o único presidente afegão desde a invasão liderada pelos EUA em 2001, admitiu sua culpa na corrupção que assolou o país nas últimas duas décadas – mas argumentou que os EUA desempenharam um papel muito maior. Falando ao Washington Post na segunda-feira, ele culpou os americanos pelo destino de seu país.

Karzai levou “responsabilidade total pela corrupção e subornos na prestação de serviços”, disse ele à emissora. “Mas os grandes contratos, a grande corrupção, em centenas de milhões de dólares ou milhões de dólares, era claramente uma coisa dos Estados Unidos da América..”

“A guerra no Afeganistão não foi nossa guerra”, explicou Karzai, esclarecendo sua posição entre os “democracia” ele correu e o governo talibã que lhe permitiu continuar vivendo em Cabul. Apesar de dever seu poder a Washington, ele se referiu controversamente ao Talibã como “irmãos” e denunciou a guerra de 21 anos ostensivamente travada contra eles.













“Não fui parceiro dos Estados Unidos naquela guerra contra as aldeias e lares afegãos. Mudei desde o momento em que reconheci que esta guerra que é travada em nome de derrotar o terrorismo é na verdade uma guerra contra o povo afegão”, disse o ex-líder.

Karzai também culpou seu sucessor mais recente pelo retorno do Talibã ao poder após a saída apressada do governo Biden do país em setembro de 2021. “O estado não teria entrado em colapso” se o presidente Ashraf Ghani não tivesse fugido, ele argumentou. “A saída de Ghani foi o colapso de tudo.”

No entanto, disse ele, são os EUA os principais culpados pelo que aconteceu no Afeganistão. Apesar das promessas de Washington, duas décadas de guerra não só não acabaram com o terrorismo, como também deram origem a novos grupos terroristas como o ISIS-K.

Karzai passou 13 anos comandando o Afeganistão ocupado pelos Estados Unidos. Quando ele deixou o cargo em 2014, seu governo havia se tornado sinônimo de corrupção, nepotismo e saque de ativos estatais e projetos de “construção nacional” dos EUA, enquanto o Afeganistão havia sido nomeado um dos três países mais corruptos do mundo. o mundo pela Transparência Internacional. No entanto, o Washington Post afirma que sua reputação melhorou – de “uma marionete americana” para um defensor de “um Afeganistão mais igualitário.”