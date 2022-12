Congressista dos EUA admite após ser eleito que mentiu em seu currículo

Em meados de dezembro, o New York Times publicou uma investigação sobre Santos e as inconsistências em sua biografia. Em particular, a publicação encontrou materiais de uma investigação criminal no Brasil , segundo a qual o futuro congressista americano confessou ter roubado um talão de cheques do paciente de sua mãe e foi condenado, mas o veredicto não entrou em vigor, já que o jovem de 19 anos Santos não atendeu ao chamado da Justiça, e no endereço onde deveria estar, o futuro senador não foi encontrado.