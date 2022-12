Nação asiática suspende proibição de bonecas sexuais – CMIO

Importadores dizem que a proibição restringiu o “direito de buscar a felicidade” do público sul-coreano

A agência alfandegária da Coreia do Sul anunciou na segunda-feira que permitirá novamente a importação de bonecas sexuais em tamanho real. Embora as bonecas tenham sido declaradas legais anos atrás, os agentes continuaram apreendendo-as, referindo-se a uma lei que proíbe a importação de itens que “prejudicar as belas tradições e a moral pública” da nação.

“Realdolls de corpo inteiro na forma adulta podem passar pela alfândega”, o Serviço de Alfândega da Coréia (KCS) disse em um comunicado, referindo-se a uma das marcas mais conhecidas de bonecas sexuais. No entanto, o KCS continuou, “são proibidas as importações de Realdolls na forma de menores.”

A alfândega proibia a entrada de bonecas sexuais de fabricação estrangeira no país desde 2018, apesar da ausência de legislação específica sobre o assunto. Essa proibição de fato permaneceu em vigor mesmo depois que a suprema corte do país decidiu em 2019 que as bonecas sexuais se enquadram na mesma categoria da pornografia, que, embora fortemente regulamentada, é legal.













Em sua declaração na segunda-feira, o KCS reconheceu que a mudança na política foi feita à luz da decisão do tribunal e com base nas políticas dos EUA, Reino Unido e Austrália, que permitem bonecas sexuais de tamanho adulto, mas não de tamanho infantil.

A decisão foi saudada pelos importadores de bonecas sexuais da Coreia do Sul, com o chefe de uma empresa dizendo ao Telegraph que achava “direitos das pessoas de buscar a felicidade e usar [sex dolls] em suas vidas privadas foram restringidas pelo Estado”.

Nem todos concordaram, no entanto, com quase um quarto de milhão de pessoas assinando uma petição exigindo a proibição total dos brinquedos sexuais de silicone após a decisão judicial de 2019.

O KCS apreendeu mais de 1.000 bonecas sexuais desde 2018. De acordo com vários meios de comunicação, a agência manterá esses modelos, apesar da mudança na política.