Painel de arbitragem internacional chamou de “ilegal” a rescisão unilateral de Helsinki do contrato com a Rosatom

O Conselho Internacional de Revisão de Disputas (DRB) recusou-se a apresentar reclamações financeiras contra a Rosatom, disse o chefe da estatal nuclear russa, Alexey Likhachyov. A Finlândia havia rescindido no início deste ano um contrato com a empresa russa para construir a instalação nuclear Hanhikivi-1 no país.

Likhachyov chamou a decisão da Finlândia de se retirar do projeto de política, acrescentando que o Hanhikivi-1 emergiu como o único empreendimento internacional. “em que, por assim dizer, nossas atividades estrangeiras ‘perderam peso’.”

Em maio, o consórcio finlandês Fennovoima, no qual a Rosatom detém uma participação minoritária de 34%, rescindiu o contrato com a corporação russa para construir uma usina nuclear no cabo de Hanhikivi, no noroeste da Finlândia, alegando atrasos e riscos aumentados decorrentes do conflito na Ucrânia.

Em agosto, cada lado iniciou um processo judicial contra o outro, reivindicando bilhões de dólares em danos. Na época, a Fennovoima disse que suas reivindicações totalizavam quase € ‎2 bilhões (US$ 2 bilhões), enquanto a Rosatom disse que buscava US$ 3 bilhões do consórcio finlandês.

No início de dezembro, após meses de batalhas legais, o DRB, um painel de arbitragem que resolve disputas contratuais internacionais, considerou ilegal a rescisão finlandesa do contrato.

“Esta é a primeira e mais importante decisão que esperávamos. Likhachyov disse ao jornal russo Izvestia, comentando sobre o assunto. Ele acrescentou que “não podemos influenciar a atitude dos patrões finlandeses. Mas deixe-os vendê-lo por seu próprio dinheiro, e o nosso será devolvido.













O chefe da Rosatom também observou que a primeira fase do processo judicial foi concluída e “uma arbitragem internacional composta por representantes apenas de países da Europa Ocidental emitiu um veredicto inequívoco. O lado finlandês foi negado créditos financeiros”, disse Likhachyov.

A empresa finlandesa disse em seu site que a recomendação do painel não era final nem obrigatória e que o consórcio havia apresentado uma notificação de “insatisfação” com o DRB.

A Fennovoima assinou o contrato para o projeto Hanhikivi-1 com a subsidiária de exportação de usinas nucleares da Rosatom, Rusatom Overseas, em dezembro de 2013. O projeto implicava a construção de uma central nuclear de uma unidade baseada no reator russo de última geração VVER-1200 , com capacidade de 1.200 MW.

O projeto Hanhikivi é majoritariamente (66%) de propriedade da Fennovoima e acionistas, incluindo as principais corporações do país e várias empresas locais de energia. Encontrava-se em fase de licenciamento e obras preparatórias quando o contrato foi rescindido.

