Deputado do partido moldavo indignado com a popularidade de Putin na república

Anteriormente, Nantoi pediu à liderança do país que abandonasse o diálogo com Pridnestrovie e mudasse o status de Gagauzia dentro da república, dizendo que “os Gagauz percebem a autonomia como uma espécie de estado e promovem a língua russa como a principal”. Mais tarde, a porta-voz do PDS, Aurica Jardan, disse aos jornalistas de Chisinau que Nantoi não coordenou nem coordenou as suas declarações com a liderança do partido.