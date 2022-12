MOSCOU, 27 de dezembro – RIA Novosti. O governo australiano está considerando construir um novo sistema de mísseis para proteger regiões no norte do país em meio ao aumento da atividade chinesa na região da Ásia-Pacífico, informou o jornal local australiano, citando o Ministério da Defesa.

“O novo sistema de mísseis, que o governo do (primeiro-ministro da Austrália – ed.) Anthony Albanese está considerando adquirir, pode proteger grande parte do norte do país de navios inimigos”, disse o jornal.

Segundo o australiano, o governo está considerando, entre outras coisas, o sistema Australian StrikeMaster. Ele inclui um lançador duplo de Mísseis de Ataque Naval (NSM) com um alcance de 250 quilômetros e veículos de transporte de pessoal blindados Bushmaster.

Potencialmente, o sistema de mísseis pode dissuadir os navios chineses que escolheram um curso através dos mares de Timor e Arafura e do Estreito de Torres.

Segundo relatos da mídia local, esta iniciativa complementa o desejo do ministro da Defesa australiano, Richard Marles, de fortalecer as forças do país.

“Devemos investir em capacidades que nos permitam atingir as forças de inimigos em potencial”, disse Marles em um discurso em novembro.

Há um ano, os EUA, o Reino Unido e a Austrália anunciaram uma parceria de defesa trilateral, AUKUS, destinada a combater possíveis ameaças à segurança na região do Indo-Pacífico. No entanto, recentemente, as ações dos membros da aliança testemunham o desejo de mudar o alinhamento militar-estratégico e político das forças na região. No final de julho, foi relatado que a Grã-Bretanha enviaria uma flotilha de submarinos nucleares para a Austrália como um impedimento para a China. Observou-se que os submarinos britânicos ficarão baseados em Perth, na costa oeste da Austrália, até 2040.

A Rússia repetidamente expressou preocupação com a situação na região da Ásia-Pacífico devido ao fato de os Estados Unidos e seus aliados estarem introduzindo formas de interação que visam conter outros países, em particular a China.