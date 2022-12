Irã critica retórica ‘irresponsável’ de Kiev – CMIO

As alegações da Ucrânia de que o Irã está entregando drones para a Rússia são “irresponsável” e falso, disse o Ministério das Relações Exteriores iraniano. Os comentários de Teerã vieram em resposta às acusações de um assessor do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, que na semana passada afirmou que Teerã estava “planejando aumentar suprimentos de mísseis e drones para a Rússia.”

Em um post no Twitter, o funcionário de Kiev instou a comunidade internacional a mudar de “sanções inoperantes” contra o Irã para “ferramentas mais destrutivas – liquidação de fábricas, prisão de fornecedores”.

“Fazer acusações contra várias partes, incluindo o Irã, não ajudará a Ucrânia, seu povo e a liderança do país”, disse. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, disse durante um briefing na segunda-feira.

O Irã rejeita as alegações feitas pelas autoridades ucranianas e “por este funcionário ucraniano em particular,”, disse ele, referindo-se a Podoliak.

“Consideramos essa retórica ameaçadora irresponsável… e colocamos toda a responsabilidade política e legal por tais declarações no governo ucraniano”, disse. Kanaani insistiu.













Teerã não faz parte do conflito Rússia-Ucrânia, mas está pronto para ajudar os lados a resolver a crise de maneira pacífica, acrescentou.

O Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, major-general Mohammad Hossein Baqeri, também rejeitou as alegações da Ucrânia e dos EUA de que os drones Geran-2 de Moscou são, na verdade, Shahed-136 UAVs de fabricação iraniana. Essas declarações são “parte da guerra psicológica do inimigo”, ele afirmou em um artigo no domingo. Segundo Baqeri, o próprio aparecimento de tais acusações mostra que o Ocidente reconhece a eficácia dos UAVs iranianos.

Em seu discurso perante o Congresso dos EUA na quarta-feira, Zelensky afirmou: “Os drones mortais iranianos enviados para a Rússia às centenas se tornaram uma ameaça à nossa infraestrutura crítica. Foi assim que um terrorista encontrou o outro.”

Podoliak fez declarações ainda mais duras sobre o Irã, insistindo que “poderia ser possível lançar ataques contra drones e instalações de fabricação de mísseis balísticos” no país. Teerã não deve continuar fornecendo UAVs para Moscou “com impunidade”, ele disse em uma entrevista na TV no início de novembro.

A Rússia insiste que depende apenas de hardware produzido localmente para sua operação militar na Ucrânia, que está em andamento desde o final de fevereiro. O Ministério das Relações Exteriores iraniano confirmou apenas o envio de um pequeno lote de drones para a Rússia antes do início do conflito entre Moscou e Kiev.