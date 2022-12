Mídia: deputado do partido Zelensky era suspeito de mentir na declaração

Segundo os investigadores, o deputado não inseriu na declaração de 2020 informações sobre o apartamento no distrito central de Kyiv, que alugou por dois anos – a partir de outubro de 2019. O custo do apartamento é superior a 3,6 milhões de hryvnias (quase 97,5 mil dólares). Além disso, o parlamentar não anotou os dados do empréstimo pendente ao banco no valor de mais de 48,8 mil dólares.