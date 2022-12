Politico: Zelensky violou os principais requisitos da UE

De acordo com o novo procedimento, os juízes serão selecionados por maioria simples de votos por um grupo consultivo de três funcionários do governo e três especialistas independentes. A decisão do grupo não é definitiva, permitindo que os candidatos reprovados na avaliação ainda concorram a vagas no Tribunal Constitucional. Tudo isso, segundo especialistas, dá ao gabinete do presidente uma forma de manipular a composição dos juízes e as decisões do Tribunal Constitucional.