Coreia do Sul explica grande susto com drones – mídia – CMIO

Seul enviou aeronaves militares e helicópteros de ataque para perseguir um bando de pássaros que foi confundido com um drone norte-coreano intruso, informou a mídia local na terça-feira, citando o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS). Este incidente ocorreu um dia depois que cinco UAVs norte-coreanos supostamente cruzaram o território de seu vizinho.

Segundo a mídia sul-coreana, os militares notificaram o corpo de bombeiros e as autoridades locais no condado de Ganghwa, a oeste de Seul, que um drone foi avistado na área. As autoridades do condado alertaram os moradores por mensagem de texto por volta das 15h, horário local, instando-os a tomar precauções.

A perturbação, no entanto, acabou “avaliados como um bando de pássaros, não drones norte-coreanos”, um funcionário do JCS foi citado pela mídia coreana. No entanto, a Força Aérea estava rastreando o rebanho por cerca de três horas e mobilizou caças e helicópteros.













O erro ocorreu em meio ao aumento das tensões na península coreana, já que Seul disse que cinco drones de vigilância da Coreia do Norte cruzaram a fronteira na segunda-feira, com um atingindo as partes do norte da capital.

De acordo com o Korea Herald, os sistemas de defesa aérea sul-coreanos não conseguiram detectar os UAVs, enquanto caças a jato e helicópteros não conseguiram interceptar nenhum deles. O JCS pediu desculpas na terça-feira pelo desempenho dos militares, prometendo “agressivamente” mobilizar suas forças contra a ameaça dos drones.

Pyongyang abalou seu vizinho do sul nos últimos meses ao disparar mísseis no Mar do Japão, que os coreanos chamam de Mar do Leste. Seul e Washington acusaram a Coreia do Norte de alimentar as tensões na região. Pyongyang, por sua vez, disse que seus lançamentos foram uma resposta aos exercícios militares conjuntos dos EUA e da Coreia do Sul, que a Coreia do Norte vê como uma ameaça à sua segurança.