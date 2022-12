Biden prometeu acabar com a guerra no Iêmen, mas está fazendo o contrário — CMIO

Os EUA estão sendo acusados ​​de atrapalhar os esforços da ONU para negociar uma trégua entre o Ansarallah do Iêmen e a coalizão liderada pela Arábia Saudita.

Duas semanas após o início de seu mandato, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que buscaria uma paz negociada no Iêmen, evitando assim a Arábia Saudita. Agora ele está realizando um pivô de 180 graus. Com tais posições arbitrárias de política externa, os EUA estão causando instabilidade e enfraquecendo sua própria mão.

Em 13 de dezembro, o senador norte-americano Bernie Sanders decidiu retirar uma Resolução dos Poderes de Guerra sobre o fim do apoio dos EUA aos esforços ofensivos sauditas na guerra do Iêmen. Sanders deveria colocar a resolução em votação, acreditando que ela seria aprovada. No entanto, devido à pressão da Casa Branca contra ele, ele decidiu recuar. Em vez disso, o senador americano progressista afirmou que foi informado de que o governo Biden iria “trabalho contínuo” com seu escritório sobre o fim do conflito.

Conforme revelado pelo The Intercept, que obteve os principais pontos de discussão distribuídos pela Casa Branca contra a resolução, o governo Biden comunicou sua posição de que tal resolução seria contraproducente e agravaria ainda mais a crise no Iêmen. No entanto, o ‘Quincy Institute for Responsible Statecraft’ diz que a decisão de Sanders de retirar a resolução “pode encorajar os muitos membros da elite da política externa de Washington que gostariam de garantir que a capacidade do presidente de travar uma guerra unilateralmente permaneça incontestada pela prerrogativa constitucional do Congresso sobre questões de guerra e paz”.

O maior problema aqui para o governo dos EUA é que a Resolução dos Poderes de Guerra visa essencialmente forçar Biden a implementar a maioria das políticas que ele mesmo delineou em fevereiro de 2021. Apesar de Biden ter anunciado que os EUA estavam suspendendo todas as “vendas relevantes de armas” para a coalizão liderada pela Arábia Saudita – que está em guerra com o Ansarallah do Iêmen, conhecido comumente como Houthis, desde 2015 – essa posição política nunca foi colocada em prática.













Durante sua campanha de 2020, Biden afirmou que faria da Arábia Saudita, aliada americana de longa data, uma nação global. “pária.” No entanto, quando começou a cair a ficha de que o poderoso estado produtor de petróleo era um parceiro necessário no Oriente Médio, uma constatação que ocorreu meses depois da campanha de sanções do Ocidente contra a Rússia, o governo Biden rapidamente decidiu mudar sua posição. Em julho, o presidente decidiu fazer uma visita estrangeira à Arábia Saudita, enquanto nos dias anteriores havia entrado em discussões sobre começar a fornecer novamente armas ofensivas aos sauditas; o enquadramento disso foi um pouco hipócrita porque o congelamento das vendas de armas em fevereiro de 2021 havia efetivamente terminado em abril do mesmo ano. Ambos os movimentos foram uma tentativa clara de fazer a Arábia Saudita aumentar os níveis de produção de petróleo, uma meta que falhou quando o príncipe herdeiro saudita, Mohammed Bin Salman, se recusou a ceder ao presidente dos EUA.

Desde então, o governo dos EUA aprovou um potencial acordo multibilionário com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos e, em agosto, o governo Biden concedeu ao príncipe herdeiro saudita imunidade de uma ação civil por seu papel no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. Biden teria sido humilhado no início deste ano depois de supostamente trazer à tona o assassinato de Khashoggi ao príncipe herdeiro, que revidou citando o assassinato israelense do jornalista palestino-americano Shireen Abu Akleh, perguntando por que Jamal Khashoggi era mais importante. Notavelmente, o chefe de estado dos EUA falhou várias vezes em pronunciar o nome de Shireen Abu Akleh corretamente ao fazer um discurso ao lado do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, apenas alguns dias antes e não levou o assassinato aos representantes israelenses.

A Casa Branca insinuou, em sua oposição à resolução do senador Bernie Sanders sobre o Iêmen, que teve uma participação no cessar-fogo de seis meses entre os dois principais lados opostos na guerra. A realidade é que foram as Nações Unidas que intermediaram o cessar-fogo, que terminou em 2 de outubro. Aos olhos de Ansarallah, o governo dos EUA é o principal obstáculo à paz no Iêmen; Abd al-Wahhab al-Mahbashi, um membro sênior do Ansarallah, alertou recentemente que “a presença de tropas dos EUA no Bab al-Mandab e na costa do Iêmen representa uma séria ameaça à navegação marítima”. Na verdade, Ansarallah vê o conflito como uma guerra em nome dos EUA, com a Arábia Saudita atuando como seu procurador, uma visão sustentada por milhões na região.

No dia seguinte à retirada de Sanders de sua Resolução de Poderes de Guerra, dois carregamentos de combustível, carregando toneladas de diesel, foram apreendidos pela coalizão liderada pela Arábia Saudita e impedidos de chegar ao Iêmen. O bloqueio do Iêmen é um dos principais fatores que contribuem para o ressurgimento das tensões – Ansarallah acusa Riad e Abu Dhabi de roubar os recursos petrolíferos do país e privar os iemenitas nativos. Além disso, quando os EUA estão claramente tentando se aproximar da Arábia Saudita, isso sinaliza para a liderança do Ansarallah que o governo Biden está favorecendo Riad no conflito.













Até agora, o governo Biden se mostrou ineficaz em colocar os sauditas sob sua proteção da maneira que esperava, indicando que suas táticas de política externa se mostraram, na melhor das hipóteses, ineficazes. A razão para esse fracasso provavelmente se resume à maneira como o atual governo lidou não apenas com a Arábia Saudita, mas com todos os estados da Península Arábica, além do Irã. Os EUA mostraram que não são confiáveis ​​para manter sua palavra, como ficou provado por seu erro no acordo nuclear com o Irã. Mais importante, a Arábia Saudita entende que, quando se trata de segurança, Washington não é mais o jogador mais importante. Em vez de seguir o governo Biden em uma perigosa coalizão anti-Irã, os sauditas seriam muito mais inteligentes em se envolver diplomaticamente com Teerã, um passo que seria especialmente útil quando se trata de segurança regional.

Para Washington, entretanto, uma escalada no Iêmen neste momento seria vantajosa, pois poderia acabar empurrando a Arábia Saudita para mais perto dele, que precisa da ajuda dos Estados Unidos para manter seu esforço de guerra, embora haja a possibilidade de grandes ataques balísticos e os ataques com mísseis de cruzeiro contra a infraestrutura vital da Arábia Saudita podem fazer com que o Reino vá direto para a mesa de negociações. Independentemente de como as coisas vão, é claro que a influência dos EUA na Península Arábica está diminuindo rapidamente e parte de seu legado será esta guerra brutal que custou mais de 400.000 vidas e que o governo Biden se recusou a terminar.