Alemães acreditam que o estado está se tornando ‘disfuncional’ – alto MP – CMIO

O fracasso de Berlim em resolver a crise energética pode arruinar a economia do país, alerta o vice-presidente do Bundestag

A Alemanha corre sério risco de falência devido à incapacidade do governo de encontrar uma solução viável para a atual crise energética, disse o vice-presidente do Bundestag e membro do FDP, Wolfgang Kubicki, em entrevista publicada no jornal nacional de domingo Bild am Sonntag .

Segundo o responsável, os alemães têm agora a impressão de que o seu país está a caminho de se tornar um “estado disfuncional”.

“Infraestrutura, preços de energia e a incapacidade do Bundeswehr [the country’s armed forces] para nos proteger são desafios que exigem ação imediata das autoridades alemãs, caso contrário, as coisas vão dar errado”, ele disse.

Kubicki criticou o ministro da Economia, Robert Habeck, pelas compras de gás natural liquefeito (GNL) do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e dos EUA para “muito dinheiro” ao mesmo tempo em que se recusa a minerar gás de xisto mais barato na Alemanha “por razões puramente ideológicas”.

Ele acrescentou que as autoridades alemãs devem rever sua abordagem em relação às usinas nucleares, que devem continuar operando enquanto o país enfrenta uma crise energética.













“Não queremos mais suprimentos de gás e petróleo da Rússia, ao mesmo tempo em que nossos amigos ‘verdes’ estão reiniciando usinas a carvão, enquanto impedem uma extensão razoável da vida útil das usinas nucleares.” disse Kubicki, comentando as últimas decisões de Habeck

A MP pediu uma mudança na estratégia do governo e a rejeição do excesso de ajuda financeira diante da crise energética.

“Se continuarmos a perseguir políticas de distribuição de dinheiro por anos como parte da luta contra a crise energética, corremos o risco de falência nacional, se não de socialismo de Estado”, disse. Kubicki alertou.

Segundo o vice-presidente, os recursos que Berlim pretende gastar em compras adicionais de recursos energéticos em meio à crise foram originalmente destinados a investimentos em outras áreas.

“Esse dinheiro não pode ser impresso ou coberto pelos contribuintes. Não podemos viver em estado de crise financeira por muito tempo devido ao risco de falta de recursos para apoiar outras áreas”, afirmou. ele disse.

