Um dos ‘navios de guerra mais poderosos’ do Reino Unido está mais tempo em reparos do que no mar – The Times – CMIO

O HMS Prince of Wales sofreu uma série de falhas caras desde o seu lançamento em 2019

O maior navio da Marinha Real Britânica, o porta-aviões HMS Prince of Wales, passou mais tempo atracado para reparos do que em serviço desde que foi comissionado em 2019, informou o The Times na segunda-feira. A embarcação está atualmente parada em um estaleiro escocês com um eixo de hélice quebrado.

O navio de guerra de £ 3,2 bilhões (US$ 3,8 bilhões) passou apenas 267 dias no mar desde que entrou em serviço ativo em dezembro de 2019, informou o jornal, citando dados do Ministério da Defesa. A véspera de Natal marcou o 268º dia que passou em reparos.

Em uma palestra no início deste mês, o almirante Sir Tony Radakin, chefe do Estado-Maior de Defesa, admitiu que o porta-aviões tem sido uma fonte de “profundamente frustrante” problemas. Tais meganavios “são grandes projetos de capital onde às vezes as coisas vão dar errado,” Radakin acrescentou.

A Marinha Real descreve o Príncipe de Gales como "um dos navios de guerra de superfície mais poderosos já construídos no Reino Unido." Capaz de lançar o mais recente avião de combate multimissão F-35B da OTAN, seu convés de voo tem 70 metros de largura e 280 metros de comprimento, e com aeronaves a bordo leva uma tripulação de cerca de 1.400 pessoas para operar.













O mau funcionamento do porta-aviões começou com duas grandes inundações em 2020. A segunda encheu a sala de máquinas com milhares de galões de água do mar, resultando na perda de uma viagem planejada para os Estados Unidos pelo Príncipe de Gales e no retorno ao porto de origem de Portsmouth por seis meses de reparos.

A transportadora conseguiu navegar para Gibraltar em 2021, mas o desastre aconteceu novamente um ano depois, quando quebrou logo após deixar Portsmouth a caminho dos Estados Unidos em agosto. Os engenheiros descobriram danos no eixo da hélice, que os oficiais da marinha atribuíram à tripulação o esquecimento de lubrificá-lo adequadamente.

Um porta-voz da Marinha Real disse ao The Times que o reparo do eixo danificado levará até a primavera de 2023, após o que o Príncipe de Gales retornará a Portsmouth para passar por mais “manutenção pré-planejada”.

O Partido Trabalhista condenou o governo conservador da Grã-Bretanha por permitir que o navio quebrasse repetidamente sob seu comando.

“Precisamos de nossa frota no mar, não presa no cais”, disse o secretário de defesa da sombra, John Healy. “O HMS Prince of Wales é um carro-chefe da OTAN e os ministros não podem permitir que problemas prejudiquem a capacidade de nossas forças armadas de liderar exercícios conjuntos.”