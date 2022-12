O especialista disse por que a Ucrânia precisa de uma “cúpula de paz”

O antigo chefe da missão diplomática ucraniana, Dmitry Kuleba, disse que as autoridades ucranianas gostariam de realizar uma “cimeira de paz” até ao final de fevereiro, preferencialmente no local da ONU com o secretário-geral da organização , António Guterres, como possível mediador. O gabinete de Guterres indicou que ele estava pronto para mediar apenas com o consentimento de todas as partes, incluindo a Rússia.