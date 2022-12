BERLIM, 27 de dezembro – RIA Novosti. A Embaixada da Rússia em Berlim começou a implementar a ordem do governo russo para restaurar o direito de imóveis russos vendidos ilegalmente, disse a RIA Novosti na embaixada.

“A embaixada começou a implementar a ordem do governo”, disse a embaixada à RIA Novosti.

Em maio, a Spiegel informou que um dentista de Berlim havia vendido imóveis pertencentes à Rússia usando documentos falsos. As autoridades alemãs interromperam as atividades ilegais quando ele tentou vender o prédio vazio da Aeroflot, a embaixada russa chamou a atenção para a venda do objeto, que se voltou para o Ministério Público e o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha.