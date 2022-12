Principais aliados sugerem retorno de Boris Johnson – CMIO

O ex-primeiro-ministro será a única esperança do Partido Conservador se for derrotado nas eleições locais, disse Nadine Dorries

Uma humilhação eleitoral em maio pode fazer com que o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, volte ao cargo no próximo Natal, disse a ex-secretária de cultura Nadine Dorries ao Express. Dorries continuou sendo um dos maiores apoiadores de Johnson, mesmo depois que ele foi expulso de Downing Street em julho.

“Acho que há uma chance de, se as pesquisas continuarem caindo nesta época, no ano que vem, vermos Boris Johnson de volta a Downing Street”, disse. Dorries disse ao jornal britânico na segunda-feira

Dorries argumentou que a baixa popularidade do primeiro-ministro Rishi Sunak, juntamente com a perspectiva de derrota nas eleições locais em maio, fará com que os parlamentares conservadores percebam que devem suas carreiras políticas a Johnson, que em 2019 conduziu o partido à sua maior maioria desde 1987 sob Margaret. Thatcher.

"Muitas das pessoas que eram anti-Boris percebem que não são nada sem seu assento", ela continuou. "Eles não têm voz, ninguém está interessado no que eles vão dizer, nem mesmo no centro de empregos."













Johnson renunciou em julho, após meses de escândalos centrados na violação de suas próprias regras de bloqueio de coronavírus. Enquanto uma onda de renúncias dentro de seu próprio gabinete ajudou a expulsar Johnson, seus substitutos – Liz Truss seguido por Rishi Sunak – pouco fizeram para ressuscitar a popularidade do partido entre os eleitores.

De acordo com um recente votação, os conservadores perderiam quase 300 assentos se uma eleição geral fosse realizada imediatamente, e o Partido Trabalhista chegaria a uma maioria de 314 assentos. De acordo com a pesquisa, Sunak não apenas perderia o cargo de primeiro-ministro, mas perderia seu próprio eleitorado em Yorkshire.

As próximas eleições locais não ameaçarão diretamente o poder de Sunak, mas servirão como um barômetro da opinião pública sobre seu governo. Uma derrota retumbante provavelmente encorajará o Trabalhismo a convocar uma eleição geral antes da data marcada para janeiro de 2025. O líder trabalhista Keir Starmer exigiu uma eleição geral em outubro, após a renúncia de Truss.

“Acho que as eleições locais em maio serão absolutamente difíceis para nós, mas Rishi não vai desistir”, disse. Dorries disse ao Express.

Dorries apoiou Johnson durante todo o escândalo ‘Partygate’ e acusou Sunak e outros conservadores importantes de orquestrar um “golpe” para removê-lo do cargo. Desde que deixou o cargo após a nomeação de Truss em setembro, Dorries tem trabalhado em um livro sobre a posição de Johnson. “queda,” e espera-se que seja nomeado na lista de honras de renúncia de Johnson e premiado com um título de nobreza.