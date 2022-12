MOSCOU, 27 de dezembro – RIA Novosti. Os leitores do jornal Die Welt criticaram o envio de equipamento militar do Bundeswehr ao regime de Vladimir Zelensky depois que a publicação escreveu que um quarto de todas as armas exportadas pela Alemanha se destina a Kyiv.

Muitos comentaristas notaram que Berlim, por causa disso, corre o risco de se envolver diretamente no conflito. Os usuários acreditam que é improvável que a parte ucraniana da “exportação” traga benefícios financeiros para o país.

12h30 Operação militar especial na Ucrânia O chefe do comitê de defesa alemão criticou a decisão de Scholz sobre a Ucrânia

“…E quanto dinheiro realmente ganhamos por isso?” perguntou um usuário com o apelido Karl V.

“Quantos dos mais de nove milhões de euros já foram pagos? E os Verdes, que prometeram não entregar armas nas áreas de conflito?” perguntou Zfold D.

“Infelizmente, não vendemos muito, mas distribuímos. E continuamos a distribuir nosso país”, indignou-se Rainer G.

“Ótimo, mas não temos nada útil em nosso próprio exército”, disse Walter F.

25 de dezembro, 14h25 A maioria dos alemães se manifestou contra o fornecimento de tanques para Kyiv, mostrou pesquisa

“A conversa de que a Ucrânia está defendendo os valores ocidentais, a liberdade e a democracia europeias e que as armas salvam vidas está no mesmo paradigma que o Ocidente está defendendo nossa liberdade no Hindu Kush. Basta ver o que aconteceu no Afeganistão após 20 anos de guerra “, resumiu Johannes H.

No contexto da operação especial para proteger o Donbass, que começou em 24 de fevereiro, os países ocidentais continuam a bombear armas para a Ucrânia e a ajudar com inteligência. Moscou afirmou repetidamente que o fornecimento de armas ocidentais apenas prolonga o conflito e o transporte com elas se torna um alvo legítimo. O presidente Vladimir Putin repetidamente chamou o objetivo do SVO de “a proteção de pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kyiv por oito anos”.