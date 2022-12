Taiwan toma decisão ‘difícil’ para combater Pequim – CMIO

A partir de 2024, os recrutas permanecerão nas forças armadas mais do que o dobro do tempo atual, disse o presidente Tsai Ing-wen

Taiwan está prestes a estender o serviço militar obrigatório de quatro meses para um ano, disse o presidente Tsai Ing-wen na terça-feira, chamando a mudança “incrivelmente difícil” mas necessário, em meio a tensões elevadas entre Taipei e Pequim.

Falando após uma reunião do conselho de segurança nacional, o presidente da ilha autogovernada afirmou que a mudança deve entrar em vigor em 2024. Pelos planos, os recrutas passariam por treinamentos mais rigorosos, inclusive do tipo usado pelas forças americanas. Eles também serão instruídos sobre como operar armas mais poderosas, incluindo mísseis antiaéreos Stinger.

Durante o serviço, os convocados irão proteger as instalações de infraestrutura, permitindo que tropas mais experientes montem uma resposta rápida em caso de incursão.

Esboçando as razões para a mudança, Tsai apontou para a China “intimidação e ameaças contra Taiwan”, que são “ficando mais óbvio.” Ela disse que, nas circunstâncias, o atual sistema militar, incluindo a formação de reservistas, não é eficiente.













O presidente disse que enquanto Taiwan busca a paz, precisa ser capaz de se defender. “Enquanto Taiwan for forte o suficiente, será o lar da democracia e da liberdade em todo o mundo e não se tornará um campo de batalha.” ela afirmou. “Ninguém quer guerra… mas… a paz não cairá do céu.”

Na segunda-feira, Taiwan afirmou que mais de 70 aviões militares chineses e drones de reconhecimento, bem como sete navios de guerra, foram avistados perto da ilha nas últimas 24 horas.

A China insistiu que estava envolvida em “exercícios de greve” na área em resposta ao “atual escalada e provocação EUA-Taiwan.” Os exercícios ocorreram vários dias depois que os EUA autorizaram US$ 10 bilhões em assistência de segurança para Taiwan dentro de seu orçamento militar.

No estado atual, a ilha tem 170.000 militares ativos, com outros 1,5 milhão na reserva. De acordo com a lei taiwanesa, todos os homens entre 18 e 36 anos devem servir nas forças armadas, a menos que sejam isentos.

Pequim considera Taiwan território chinês soberano. Desde 1949, a ilha é governada por nacionalistas que fugiram do continente com a ajuda dos EUA depois de perder a Guerra Civil Chinesa para os comunistas.