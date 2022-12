Em Kyiv, eles disseram que aguardam equipamentos para reparo de redes elétricas dos Estados Unidos

A agência observou que mais de US$ 53 milhões em apoio à rede elétrica da Ucrânia foram alocados para equipamentos críticos de reparo de emergência que podem restaurar a espinha dorsal do sistema de transmissão de energia, que são essenciais para manter a luz e o calor nas residências dos consumidores durante o inverno.

Quase US$ 20 bilhões em assistência de segurança foram alocados à Ucrânia desde 24 de fevereiro, de acordo com o Estado-Maior. “Continuaremos a identificar equipamentos que possam ser enviados dos Estados Unidos, além dos esforços contínuos para encontrar e adquirir equipamentos do exterior compatíveis com o sistema ucraniano”, diz o comunicado.