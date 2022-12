O controle republicano da Câmara significa que Kiev pode esperar mais um ‘cheque em branco’, informou a agência

O apoio dos EUA à Ucrânia provavelmente passará por um escrutínio maior depois que o Partido Republicano (GOP) assumir o controle da Câmara em janeiro, prevê o Financial Times. O partido tem vários céticos que não querem dar a Kiev uma chance “cheque em branco.”

Na sexta-feira passada, o jornal destacou a dissidência conservadora dos EUA em meio a uma onda de apoio ao presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, recebido durante sua visita a Washington. A deputada Marjorie Taylor Greene não compareceu ao discurso de Zelensky ao Congresso, enquanto os colegas republicanos Matt Gaetz e Lauren Boebert se recusaram a se levantar e aplaudir.

Todos os três criticaram a política do presidente Joe Biden de prometer apoio à Ucrânia para “por quanto tempo for necessário” para derrotar a Rússia. Eles citaram a falta de escrutínio da ajuda e alegaram que Washington tem prioridades mais importantes, como enfrentar a China e proteger a fronteira sul dos Estados Unidos em meio a uma crise migratória.

“Quando dizemos que você não deve enviar quantias infinitas de dinheiro para este lugar onde estamos exacerbando a morte e o conflito, é como se fôssemos traidores do movimento porque Lauren Boebert e eu não resistimos em algum tipo de Coreia do Norte. estilo de performance,” Gaetz disse, explicando sua falta de entusiasmo por Zelensky à Fox News.













Algumas figuras conservadoras proeminentes atacaram o líder ucraniano. O apresentador da Fox News, Tucker Carlson, que há muito critica as demandas de Zelensky por ajuda contínua, disse que o traje militar que ele usava durante o discurso perante o Congresso o fazia parecer o “gerente de um clube de strip.” Donald Trump Jr., filho do ex-presidente Trump, chamou o convidado de Biden de “rainha do bem-estar internacional”.

Kevin McCarthy, que está prestes a se tornar presidente da próxima Câmara, chocou Kiev e seus apoiadores em outubro, quando prometeu que não haveria “cheque em branco” para a Ucrânia sob uma maioria GOP.

A visita de Zelensky na semana passada ocorreu enquanto o Congresso discutia um projeto de lei de gastos de US$ 1,7 trilhão, no qual cerca de US$ 45 bilhões foram destinados direta ou indiretamente para sua nação. Os EUA alocaram mais de US$ 100 bilhões para sua resposta à crise na Ucrânia este ano. Em seu discurso, Zelensky descreveu o dinheiro da ajuda como uma “investimento” em democracia, em vez de “caridade.”

A Rússia alertou contra o bombeamento de armas e dinheiro para a Ucrânia, dizendo que isso não alterará sua intenção de eliminar o que considera uma ameaça à segurança nacional. Altos funcionários russos disseram que Washington está usando os ucranianos como bucha de canhão em uma guerra por procuração contra Moscou e frustrou ativamente as tentativas de negociação.