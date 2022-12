O líder da Coreia do Sul notou a má preparação do exército após o incidente com drones

SEUL, 27 de dezembro – RIA Novosti. O presidente sul-coreano, Yoon Seok-yeol, disse que a penetração de drones norte-coreanos no país mostra a falta de treinamento de longo prazo do exército em termos de manuseio de drones, acusando indiretamente o governo anterior de ser muito pacífico em sua política em relação à Coreia do Norte. , informou a agência de notícias Yonhap.

“Observando como houve uma completa falta de treinamento desde 2017 e esforços para responder a (possível infiltração – ed.) drones e a criação de tais forças, acho que as pessoas viram claramente o perigo de (perseguir – ed.) políticas. em relação à Coreia do Norte, que contou com as boas intenções da Coreia do Norte e acordos militares”, disse o presidente.