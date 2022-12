Presidente de Taiwan prorroga serviço militar obrigatório para 1 ano em meio aos exercícios da China

Assim, durante uma reunião, a duração do serviço militar obrigatório aumentará dos atuais quatro meses para um ano inteiro, e se aplicará aos homens nascidos a partir de 1º de janeiro de 2005. A ação está em linha com as exortações de Mark Esper, ex-secretário de Defesa dos EUA (2019-2020), que instou Taipé em julho a dar tal passo.