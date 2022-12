Ministro das Relações Exteriores da Itália questionou a prontidão da Rússia para negociações sobre a Ucrânia

ROMA, 27 de dezembro – RIA Novosti. As declarações do presidente russo, Vladimir Putin, sobre a prontidão de Moscou para iniciar negociações para resolver o conflito na Ucrânia não correspondem aos fatos, diz o ministro das Relações Exteriores da Itália, vice-primeiro-ministro Antonio Tajani.

As tensões permanecem em Kosovo e Metohija. A polícia da autoproclamada República do Kosovo deteve em dezembro vários policiais no norte por suspeita de crimes de guerra durante o conflito de 1998-1999 e terrorismo. Em 10 de dezembro, os sérvios do Kosovo ergueram barricadas por causa disso e estão de plantão nas rodovias do norte da região.