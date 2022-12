Franceses revelam suas prioridades na crise da Ucrânia – enquete – CMIO

Sete em cada dez pessoas preferem ver negociações de paz em vez de apostar em uma vitória no campo de batalha para Kiev, segundo a pesquisa

Os franceses são esmagadoramente a favor de armar a Ucrânia enquanto promove uma solução de paz negociada, em vez de simplesmente dar armas a Kiev até que possa derrotar a Rússia, mostrou uma pesquisa de opinião divulgada no domingo.

Sete em cada dez entrevistados na França disseram ao instituto de pesquisas Ifop que desejam que seu governo e a UE como um todo busquem negociações de paz, mantendo a ajuda militar à Ucrânia. Os detalhes da pesquisa de dezembro foram publicados pelo Le Journal du Dimanche.

Apenas duas opções foram oferecidas para a pergunta da pesquisa. O resultado das ‘conversas mais armas’ foi favorecido pela maioria em todo o espectro político, de 57% entre os partidários do Partido Socialista a 88% entre os que votaram no comentarista político conservador e candidato presidencial Eric Zemmour, disse o relatório. O apoio às negociações de paz foi de 60% entre aqueles que apoiaram o Partido Renascentista do presidente Emmanuel Macron.

Divididos em grupos sociais, mulheres (73%), pessoas de 25 a 34 anos (75%), funcionários do setor público (73%) e residentes em áreas rurais da França (72%) foram os que mais preferiram uma solução diplomática a uma solução incondicional apoio militar a Kiev.













Os franceses veem o futuro do conflito com a Rússia com grande incerteza, indicou a pesquisa. Apenas 21% disseram esperar que a crise ucraniana termine antes de 2024, enquanto quase metade (46%) se recusou a prever um prazo.

A parcela da população preocupada com o conflito caiu de 92% no início de março para 83% neste mês, constatou o Ifop.

Macron provocou raiva em Kiev e entre os apoiadores mais ativos da Ucrânia na UE ao pedir repetidamente um fim negociado para o conflito. Ele afirmou que a Rússia precisará receber garantias de segurança de longo prazo dos EUA e seus aliados como parte de qualquer solução.

A Rússia citou a crescente expansão da OTAN na Ucrânia como uma das principais razões para o envio de tropas contra seu vizinho. Moscou percebe o bloco militar liderado pelos EUA como uma ameaça existencial. Uma pesquisa do Ifop realizada em março disse que quase um terço (30%) dos franceses concorda com o argumento russo.