Taiwan estende serviço militar obrigatório para um ano após exercício chinês

PEQUIM, 27 de dezembro – RIA Novosti. A chefe do Executivo de Taiwan, Tsai Ing-wen, anunciou na terça-feira a extensão do serviço militar obrigatório na ilha de 4 meses para um ano a partir de 1º de janeiro de 2024, enquanto o exército chinês realiza exercícios militares perto da ilha, informou a Agência Central de Notícias da ilha. .

“Tsai Ing-wen também prometeu aumentar o salário mensal dos recrutas de 6,5 mil dólares taiwaneses (212 dólares americanos) para 26,3 mil dólares taiwaneses (cerca de 855 dólares americanos – ed.)”, escreve a agência.

É relatado que a inovação afetará os recrutas nascidos após 1º de janeiro de 2005.

O anúncio foi feito depois que Tsai Ing-wen teve uma série de reuniões com altos funcionários de Taiwan para discutir questões econômicas e de segurança.

20 de dezembro, 11h20 China se opõe ao compromisso formal UE-Taiwan

Na véspera, o departamento de defesa de Taiwan informou que as forças armadas de Taiwan no período das 6h00 de 25 de dezembro às 6h00 de 26 de dezembro registraram a aproximação de 71 aeronaves e sete navios do Exército Popular de Libertação da China (PLA) ao ilha.

Shi Yi, porta-voz da Zona de Comando de Combate Oriental do PLA, disse no domingo que as forças armadas chinesas realizaram vários tipos de exercícios militares perto de Taiwan no domingo. Ele enfatizou que o exercício é a “forte resposta” da China à recente escalada de ações provocativas dos EUA sobre a questão de Taiwan.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou o orçamento de defesa do país para o ano fiscal de 2023, de cerca de US$ 850 bilhões, informou a Casa Branca. 10 bilhões de dólares são alocados para assistência militar a Taiwan, 800 milhões – à Ucrânia. Outros US$ 6 bilhões serão usados ​​para conter a Rússia na Europa. A China chamou o orçamento de defesa de “uma séria provocação política” e fez uma apresentação séria aos EUA.

A situação em torno de Taiwan agravou-se significativamente após a visita à ilha no início de agosto da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi. A China, que considera a ilha uma de suas províncias, condenou a visita de Pelosi, vendo nessa atitude o apoio dos Estados Unidos ao separatismo taiwanês, e realizou exercícios militares de grande escala.

As relações oficiais entre o governo central da RPC e sua província insular foram interrompidas em 1949 depois que as forças do Kuomintang lideradas por Chiang Kai-shek, derrotadas em uma guerra civil com o Partido Comunista da China, se mudaram para Taiwan. Os contatos comerciais e informais entre a ilha e a China continental foram retomados no final da década de 1980. Desde o início dos anos 1990, as partes começaram a entrar em contato por meio de organizações não governamentais – a Associação de Pequim para o Desenvolvimento das Relações no Estreito de Taiwan e a Fundação de Intercâmbio do Estreito de Taipei.