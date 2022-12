Sérvia expandirá muito suas Forças Especiais – CMIO

Novas unidades previstas para 2023 estarão prontas para enfrentar quaisquer desafios, disse ministro da Defesa

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, ordenou o aumento do número de soldados nas Forças Especiais do país de 1.500 para 5.000, disse o ministro da Defesa, Milos Vucevic, na segunda-feira. Espera-se que a força seja formada até o final de 2023, acrescentou.

O Exército da Sérvia receberia “5.000 soldados altamente treinados e bem preparados, suboficiais e oficiais, que terão concluído o treinamento mais moderno e atualizado … e terão armas e equipamentos militares de última geração”, Vucevic disse em um post no Instagram.

A nova força seria “o punho mais forte que despedaçaria as intenções e objetivos maliciosos daqueles que não gostam de nossa nação e querem prejudicar nosso povo”, disse o ministro, acrescentando que as Forças Especiais reformadas estariam prontas para cumprir qualquer tarefa em qualquer parte do país a qualquer momento, e para “responder a todos os desafios que nossa pátria enfrenta.”













O anúncio ocorre em meio a um impasse tenso entre a Sérvia e o Kosovo que já chamou a atenção da UE e da OTAN. As tensões aumentaram no início deste mês, quando os sérvios, que constituem a maioria na parte norte da região separatista, ergueram barricadas para protestar contra a prisão de um ex-policial acusado de atacar uma patrulha policial de Kosovo.

A Sérvia pediu permissão à força de manutenção da paz KFOR, liderada pela OTAN, para enviar até 1.000 soldados e policiais sérvios para Kosovo. Belgrado tem o direito de fazê-lo sob a Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim ao bombardeio da OTAN na ex-Iugoslávia em 1999. Os EUA disseram que “categoricamente” opõe-se ao regresso das forças sérvias ao Kosovo.

Mais cedo na segunda-feira, os EUA, o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália exigiram que Belgrado garantisse que os sérvios de Kosovo removessem as barricadas em 24 horas.

A OTAN assumiu o controle de Kosovo em 1999, depois de bombardear a Sérvia em nome de separatistas de etnia albanesa. O governo provisório da província declarou a independência em 2008, que Belgrado se recusou a reconhecer.