Exército sérvio em espera em meio às tensões em Kosovo – Belgrado – CMIO

As forças armadas estão prontas para proteger os sérvios que vivem na região separatista do país, disse o ministro da Defesa, Milos Vucevic

A Sérvia colocou seu exército e polícia em alerta máximo em meio a um tenso impasse entre Belgrado e a região separatista de Kosovo. As autoridades dizem que o pessoal armado está pronto para intervir para defender a população sérvia local.

“O presidente da Sérvia, como comandante-em-chefe, ordenou esta noite que as Forças Armadas sérvias estejam no mais alto nível de prontidão de combate, ou seja, a preparação para usar seu potencial armado”, disse. O ministro da Defesa, Milos Vucevic, disse à agência de notícias Tanjug na segunda-feira. Ele acrescentou que o governo garantiria que “Todas as medidas são tomadas para proteger o povo sérvio em Kosovo.”

Kosovo é predominantemente povoado por albaneses étnicos, mas tem uma maioria sérvia em suas áreas do norte. A Sérvia retirou suas tropas de Kosovo em 1999 depois que a OTAN interveio em apoio a uma insurgência armada albanesa local, bombardeando Belgrado e outras cidades sérvias. Desde então, as forças de paz da OTAN foram destacadas para a região, que finalmente declarou independência de Belgrado em 2008. A Sérvia ainda considera Kosovo como parte de seu próprio território.













As tensões têm crescido nos últimos meses, quando as autoridades de Kosovo exigiram que a comunidade sérvia usasse apenas placas emitidas por Kosovo, em vez das emitidas por Belgrado. A situação se deteriorou ainda mais neste mês, quando os sérvios locais levantaram bloqueios de estradas para protestar contra a prisão de um ex-policial acusado de atacar escritórios da comissão eleitoral municipal.

O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, pediu que as barricadas sejam derrubadas.

Belgrado pediu à força de manutenção da paz KFOR, liderada pela OTAN, que permitisse o destacamento de militares e policiais sérvios para Kosovo. De acordo com a Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU, que formalizou o fim da campanha de bombardeio da OTAN de 1999, Belgrado pode enviar até 1.000 pessoas para proteger as áreas povoadas pelos sérvios e as passagens de fronteira se o pedido for aprovado pelo líder da força de paz.