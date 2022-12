MOSCOU, 27 de dezembro – RIA Novosti. A chefe do comitê de defesa do Bundestag alemão, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, pediu a criação de uma estratégia de longo prazo de assistência militar à Ucrânia, embora reconhecesse o fato de que o Bundeswehr (forças armadas alemãs) estava mal equipado .

“O fato de que o Bundeswehr está mal equipado e em muitas áreas precisa ser atualizado não é segredo há uma década. Mas muitos simplesmente não queriam notar, muito menos discutir isso”, disse Strack-Zimmerman em uma entrevista com o grupo de mídia alemão RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Segundo ela, a Alemanha atualmente não tem uma estratégia, o que não permite ao país apoiar totalmente as tropas da Ucrânia. “Aí está o problema. Simplesmente responder aos pedidos de ajuda dos ucranianos não é uma estratégia de longo prazo”, disse o político.

“Juntamente com seus parceiros (na OTAN – ed.), a Alemanha deve desenvolver um cenário de como o apoio (à Ucrânia) deve continuar nos próximos meses”, acrescentou o chefe do comitê de defesa. Em particular, na sua opinião, os materiais militares também devem ser enviados como medida preventiva – nos casos em que a sua escassez já se torna evidente.

A Ucrânia expressou repetidamente insatisfação com as autoridades alemãs. Em junho, Aleksey Arestovich, assessor do chefe do gabinete de Volodymyr Zelensky, afirmou que a Ucrânia ainda não tinha visto os 5.000 capacetes prometidos pela Alemanha. E posteriormente, o demitido embaixador ucraniano na Alemanha, Andriy Melnyk, chegou a postar nas redes sociais a fotografia de um caracol com um cartucho colado na casca, a imagem vinha acompanhada da inscrição “As armas alemãs para a Ucrânia já estão a caminho”.

A Rússia já havia enviado uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” ao fornecer armas à Ucrânia. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, disse que bombardear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.