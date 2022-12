A inflação na Rússia continua a desacelerar – CMIO

O aumento dos preços ao consumidor registrado no início deste ano em meio às sanções ocidentais tem diminuído gradualmente

A inflação anual na Rússia desacelerou durante a semana encerrada em 19 de dezembro, de acordo com dados oficiais divulgados na quinta-feira pela Rosstat, a agência oficial de estatísticas do país.

O relatório semanal de inflação mostrou que os preços diminuíram 0,3% em relação à semana anterior, atingindo 12,35% em termos homólogos.

Os aumentos de preços no segmento de alimentos desaceleraram para 0,10%, ante 0,15% na semana anterior, devido à queda no custo de frutas e legumes. Rosstat observou que os preços de certos alimentos caíram abaixo dos níveis do ano passado.

O sector não alimentar também registou deflação, de 0,03%, devido sobretudo à descida dos preços da electricidade e dos electrodomésticos. Os preços dos serviços de viagens e turismo caíram 0,18% devido a uma redução no custo das passagens aéreas e hotéis, observou o relatório.

A inflação na Rússia atingiu uma alta de quase 18% em 20 anos em abril, no contexto das sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia. Foi caindo gradualmente nos meses seguintes, à medida que a economia começou a se recuperar, os fluxos comerciais foram reorientados e o rublo se fortaleceu. No entanto, o indicador ainda está muito acima da meta de 4% do banco central.

O Ministério do Desenvolvimento Econômico prevê que a inflação anual na Rússia termine este ano em 12,4% e caia para 5,5% no ano que vem. O banco central emitiu previsões semelhantes, prevendo uma queda para 5-7% em 2023 e para o crescimento dos preços cair para 4% até 2024.

