Investidores fogem de fundos de ações do Reino Unido – dados – CMIO

As ações do Reino Unido sofreram saídas anuais recordes em 2022, à medida que a confiança dos investidores na economia do país está diminuindo, informou a Bloomberg na sexta-feira, citando dados da EPFR Global.

As estatísticas mostram que cerca de US$ 26,3 bilhões foram sacados até agora, o que coincide com uma queda de 20% no índice FTSE 250. O índice de referência teve a maior queda desde 2008. Enquanto isso, o índice FTSE 100 subiu mais de 1%, em grande parte devido à sua exposição a ações de commodities que dispararam este ano.

As saídas recordes de fundos de ações marcaram o sétimo ano consecutivo em que os investidores se afastaram dos mercados do Reino Unido, segundo a Bloomberg.

“O país tem sido abalado por problemas políticos e econômicos este ano”, disse. a saída escreveu, especificando que “O início de uma recessão, a inflação no nível mais alto em 41 anos, a renúncia de dois primeiros-ministros e o maior número de greves desde a década de 1980 ajudaram a desencadear vendas nas ações domésticas e na libra.” Tudo isso resultou na perda de Londres para Paris como maior mercado de ações da Europa, disse o relatório.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Reino Unido perde trono do mercado de ações

Uma estrategista sênior da State Street Global Markets, Marija Veitmane, disse à mídia que está menos otimista sobre as ações do Reino Unido em 2023, pois “Esperamos que o foco do mercado mude de macro ventos contrários para microeconomia e recessão de lucros.”

“É menos provável que o Reino Unido tenha um bom desempenho, pois os ganhos e a lucratividade das empresas do Reino Unido não são os mais fortes, o que pode levar a um desempenho inferior”, disse. ela adicionou.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT